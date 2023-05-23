Общество 23 мая 2023, 16:41 Сервис такси InDrive прекратит работу в России ТАСС: в России перестанет работать сервис такси inDrive YouTube

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Международный сервис для заказа такси inDrive прекратит работать в России. Его заменит новое аналогичное приложение под названием Drivee. Об этом сообщил ТАСС источник.

«Российское отделение вышло из контура международного ride-hailing сервиса inDrive еще в июне 2022 года и, де-факто, стало развиваться самостоятельно», — сказал источник.

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По его словам, в мае пришло решение полностью перезапустить бизнес под новым названием — Drivee.

Российские пользователи уже начали скачивать приложение inDrive и переносить в него свои данные. Часть старых функций в приложении оставили. Например, пассажир по-прежнему может называть свою цену поездки.

Временно в Drivee не будет грузовых перевозок и услуг мастеров. Представитель inDrive уточнил, что компания передала российский бизнес якутскому менеджменту в июне 2022 года.

В середине мая стало известно, что Delivery Club сменит название на «Маркет деливери» и расширит категории товаров.