Водители получили возможность обжаловать штрафы с камер онлайн

С 1 сентября становится проще отменить ошибочное постановление об административном нарушении. В силу вступают изменения в КоАП РФ. Они позволят обжаловать штрафы через госуслуги или сайт суда по месту совершения правонарушения.

Как уточнила газета «Известия», наличие штрафов уже давно проверяется через сайт ГИБДД или сторонние приложения, однако их можно было обжаловать либо при личном визите в соответствующие органы, либо отправив заказное письмо.

С 1 сентября постановления о штрафах ГИБДД, которые были зафиксированы дорожными камерами, будут приходить на портал госуслуг. Дополнительно уведомления вышлют на телефон и электронную почту. Если у водителя есть подтвержденный аккаунт на госуслугах, и он написал заявление о получении постановления онлайн, ему не будут высылаться бумажные письма. При этом подписывать обращение нужно при помощи электронной подписи или же усиленной квалифицированной электронной подписи.

На обжалование дается 10 суток, отсчет срока идет через семь дней после того, как уведомление разместят на сайте. Если пользователь зашел на госуслуги раньше, то считаться 10 суток начинают со следующего дня.

Также жалобу можно подавать через специальную форму на официальном сайте суда. Но и здесь есть нюанс: у конкретного суда должна быть техническая возможность принять жалобу в электронном виде.

В России пора начать поощрять водителей за безопасное вождение. Для этого им нужно предоставить скидку 50% на уплату транспортного налога. С этим предложением к начальнику ГИБДД МВД России Михаилу Черникову в августе обратился депутат Госдумы Иван Сухарев.