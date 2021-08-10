Водителей предложили поощрять за безопасное вождение

В России пора начать поощрять водителей за безопасное вождение. Для этого им нужно предоставить скидку 50% на уплату транспортного налога. С этим предложением к начальнику ГИБДД МВД России Михаилу Черникову обратился депутат Госдумы Иван Сухарев.

«В целях снижения числа правонарушений на дорогах прошу вас оценить целесообразность введения льготы для водителей за безопасную манеру вождения. А именно 50%-ную скидку на уплату транспортного налога», — процитировал сайт RT слова депутата.

Он уточнил, что скидку нужно ввести для тех водителей, которые в течение налогового периода совершили не более трех незначительных нарушений ПДД, сумма штрафа за каждый из которых не превысила 1,5 тысяч рублей.

Депутат напомнил, что в 2020 году в дорожно-транспортных происшествиях на территории страны погибли более 16 тысяч человек, порядка 180 тысяч получили травмы. Сухарев уточнил, что число выписанных штрафов за нарушение правил дорожного движения в прошлом году составило 167 миллионов. Это на 15% больше, чем в годом ранее.