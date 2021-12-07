Водителей в Москве попросили отказаться от поездок из-за снегопада

Центр организации дорожного движения правительства Москвы (ЦОДД) настоятельно попросил водителей 7 декабря отказаться от автомобилей. Из-за сильного снегопада в городе образовались пробки.

Уже в утренние часы движение оценивается в восемь баллов, то есть дороги очень сильно загружены.

«В городе идет сильный снегопад. На дорогах большое количество снега, что сильно затрудняет движение транспорта и влияет на трафик. Низкие скорости и ДТП также осложняют движение», — сказано в сообщении столичного департамента транспорта в Telegram.

Особенно сильно затруднено движение в центре города, на Третьем транспортном кольце, на Садовом кольце, МКАД. Также пробки образовались в местах проведения ремонтных работ. В частности, на проспекте Мира, около дома 198, на Нижегородской улице, около дома 98, на внутренней стороне Рижской эстакады.

В связи с этим москвичей попросили отказаться от поездок по городу в течение дня, особенно в утренний и вечерний часы пик. Так коммунальные службы будут быстрее убирать улицы и проводить противогололедную обработку дорог. Общественный транспорт работает в обычном режиме.

Ранее жителям Москвы рассказали, что 7 декабря на город обрушится сильнейший снегопад.