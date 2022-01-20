Водителей пообещали пока не штрафовать за превышение средней скорости

В планах МВД России на данный момент нет намерения выносить штрафы за превышение средней скорости. Об этом сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на министерство.

В ведомстве отметили, что сначала надо устранить правовые пробелы в законодательстве и решить вопрос с подсудностью при обжаловании штрафов. Главной проблемой министерство назвало трудности с фиксацией места, где было совершено правонарушение, и определением территориальной подсудности во время рассмотрения жалоб на постановления.

Источник РИА «Новости» в правоохранительных органах в июне 2021 года говорил, что МВД России работает над проектом об ответственности за превышение средней скорости на протяженных участках дорог. Собеседник агентства отмечал, что пока отдельной статьи в КоАП РФ для таких ситуаций нет. В настоящее время штрафы получают только те водители, которые превысили скорость в моменте.

Постоянных нарушителей ПДД в России с 10 января начали привлекать к уголовной ответственности. Им грозит до двух лет тюрьмы или штраф в размере 200-300 тысяч рублей.