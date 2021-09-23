В ГИБДД перестали выписывать водителям штрафы за превышение средней скорости. Информацию об этом подтвердили в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ, написала газета «Коммерсант».

Превышение средней скорости ранее фиксировали две камеры, расположенные друг от друга на расстоянии нескольких километров или сотен метров. Программа высчитывала среднюю скорость на участке, после чего выносился штраф. Его размер составлял от 500 до 5000 рублей, в зависимости от того, насколько превышен лимит. Такая практика действовала почти семь лет. И вызывала у автомобилистов массу претензий, ведь в ПДД нет такого понятия, как средняя скорость.

Президент Московской коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин ранее жаловался в Генпрокуратуру на незаконность такой практики. Ему ответили, что такие постановления ГИБДД больше не выносятся.

В МВД не пояснили, по какой причине перестали выносить штрафы и с какого момента перестали преследовать за такое нарушение. По данным газеты, в Москве от такой практики отказались с августа, а в Московской области — еще с мая-июня.

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