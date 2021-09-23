«Кодекс таксиста» разработают в России

Новый проект закона о такси обсудили в Совете Федерации. Документ получил название «Кодекс таксиста». Одна из его задач — уравнять ответственность агрегатора и водителя за причиненный при перевозке вред жизни, здоровью, имуществу пассажира.

Разработчики законопроекта намерены отразить в нем большинство проблем, с которыми приходится сталкиваться многим жителям мегаполиса при пользовании услугами такси. Об этом сообщила газета «Известия».

Документ в том числе предполагает создание в регионах аналога комплексной информационной системы «Аналитика работы такси» (КИС «АРТ»). Она начала работать в Москве в полном режиме с 14 августа.

Система контролирует длительность работы водителей, следит за своевременным прохождением медосмотра и нахождении на линии только технически исправных машин. Не получившим цифровой ID таксистам заказы недоступны.

Известно, что законопроект будет содержать статью о равной степени ответственности агрегаторов и водителей такси за причиненный вред жизни, здоровью и имуществу пассажира. Документ автоматически переведет службу заказа такси из посредника в полноценного участника процесса.

Некоторые моменты в проекте закона сочли спорными. ФАС указала, что наличие представителя агрегатора в каждом из регионов лишнее. Подобная мера, предположили в ведомстве, повысит финансовую нагрузку на бизнес. Ввод минимального тарифа специалистам тоже не понравился.

Работа рынка такси до сих пор не подпадает под действие определенного закона. Само понятие «агрегатор» нигде официально не закреплено. Законопроект позволит регулировать как легальных, так и нелегальных перевозчиков и переведет большую часть процесса в онлайн.

В Минтрансе и Минэкономразвития рассчитывают на принятие документа в начале следующего года.