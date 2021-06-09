ГИБДД поддержала снижение скорости внутри городов

Госавтоинспекция России поддержала инициативу снижения скорости на улицах городов с 60 до 30 километров в час, но делать это надо индивидуально и обоснованно для каждой улицы.

С точки зрения общих подходов, чем ниже скорость, тем ниже смертность, отметил начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин в беседе с ТАСС.

«Можно вообще запретить дорожное движение и погибших не будет, если этой логике следовать, но, конечно, до абсурда не надо доводить. Поэтому, если объективно обосновывать снижение скорости до 30 км/ч, то почему нет, но опять же у нас все равняется через нештрафуемый порог, говорим 30, а в голове — 50 км/ч», — сказал Митрошин.

По его словам, полномочия по снижению скорости находятся у органов исполнительной власти, ГИБДД только занимается контролем. Митрошин отметил, что ограничения должны быть обоснованными и логичными.

«Надо индивидуально смотреть каждую ситуацию. Нужна масштабная ревизия улично-дорожных сетей, то есть не просто ввести ограничения», — заключил начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России.

Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков предложил разрешить сотрудникам ГИБДД в штатском, осуществляющим скрытое патрулирование, останавливать машины нарушителей. Депутат в целом поддержал такие скрытые проверки на дорогах. По его мнению, такую норму уже давно следовало ввести. Если участники движения будут знать, что в неприметной машине рядом могут быть силовики, это позволит избежать нарушений, уверен Лысаков.