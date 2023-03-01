Эксклюзив 01 марта 2023, 12:56 Внимание на знаки и разметку. Водителям напомнили о новых правилах проезда перекрестков с круговым движением Автоэксперт Славнов описал примеры проезда перекрестков с круговым движением РИА «Новости»

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Российские автомобилисты с 1 марта начали проезжать перекрестки с круговым движением по новым правилам. Если раньше водители пропускали все автомобили, которые ехали по кругу, то теперь приоритет получили машины, въезжающие на перекресток с главной дороги. Как отметил в беседе с «360» автоэксперт Дмитрий Славнов, нормы изменились не сильно, но особое внимание водители должны уделять знакам и разметке.

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В качестве примера эксперт привел две фотографии. Он пояснил, что на первом снимке показан въезд на круг с главной дороги.

«Мы заезжаем с главной, и круг у нас главный», — отметил Славнов.

На второй фотографии показан проезд, к которому водители привыкли с 2010 года, когда круг всегда находился в приоритете, а все подъезжающие к перекрестку автомобилисты уступали дорогу проезжающим по нему машинам и только потом заезжали сами.

«Поэтому смотрим по знакам. Если это обычный круг и стоит знак „Уступи дорогу“, пропускаем. Если у нас главная дорога, то въезжаем на круг. Просто немного разные знаки стали», — подчеркнул автоэксперт.

Славнов добавил, что также важно обращать внимание на светофоры. Если водитель выехал на круговое движение на зеленый сигнал, то дальше он должен следовать всем сигналам регулятора и каждой стоп-линии, которая есть на кругу. То есть, если загорается красный, машина должна остановиться и ждать разрешающий дальнейшее движение сигнал.