Транспорт 01 марта 2023, 06:22 Правила проезда по перекресткам с круговым движением в России изменились Новые правила проезда по перекресткам с круговым движением ввели в России с 1 марта РИА «Новости»

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Вступили в силу изменения в Правилах дорожного движения относительно проезда по перекресткам с круговым движением. Машинам на главной дороге отдали приоритет, порядок движения укажут знаки, объяснили «Известия».

Постановление правительства России вышло в октябре 2022 года, а вступило в силу с 1 марта. Автомобилисты станут определять порядок движения по знакам на дорогах, которые укажут статус проезда — главный или второстепенный. Приоритет отдали главной дороге. На пересечении равнозначных улиц нужно пропускать тех, кто едет по кругу.

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По прежней версии ПДД автомобилисты пропускали все автомобили, которые ехали по круговой — независимо от того, главная у них дорога или второстепенная.

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Вступили в силу и другие изменения в законодательство. Например, электросамокаты и гироскутеры признали полноценными участниками дорожного движения. Кататься на них смогут подростки старше 14 лет, только по правому краю дороги и с соблюдением всех правил.