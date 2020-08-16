Власти Москвы рассказали, как идет реконструкция станции метро Каховская. Фото

На станции метро «Каховская», которая была закрыта на реконструкцию в 2019 года, сейчас идет восстановление путей и замена платформы. Откроется она в 2021 году в составе южного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена.

Об этом рассказал заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Он напомнил, что станция была закрыта именно для того, чтобы интегрировать ее в БКЛ. Поэтому сейчас реконструируется верхнее строение путей, меняется платформенная часть, управление движением, система энергоснабжения и многое другое.

«Мы сейчас здесь переоснащаем станцию целиком, полностью по всем инженерным системам, всем системам обеспечения движения», — сообщил Бочкарев.

Он уточнил, что стиль вестибюлей и станции останется прежним, но изменится цветовая гамма. Бочкарев уточнил, что реконструировать станции гораздо сложнее, чем строить новые.

Станция «Каховская» была открыта в 1969 году. Общая длина южного участка, в который она войдет, составляет семь километров. Увеличение длины БКЛ позволит разгрузить станции внутри кольца и саму Кольцевую линию.

В середине июня началось строительство объединенного вестибюля для «Каховской» и «Севастопольской», который позволит пассажирам попадать на обе станции.