    19 июня 2020, 14:49

    Общий вестибюль станций «Каховская» и «Севастопольская» откроют в составе БКЛ

    Дарья Морозова

    Началось строительство объединенного вестибюля для станций метро «Каховская» и «Севастопольская» в составе Большой кольцевой линии. Об этом сообщила радиостанция «Вечерняя Москва» со ссылкой на руководителя Департамента строительства города Москвы Рафика Загрутдинова.

    По его словам, вестибюль «будет построен в рамках реконструкции Каховской линии метро и расположится на месте западного вестибюля станции «Каховская»».

    Через новый вестибюль пассажиры смогут попасть и на «Каховскую», и на «Севастопольскую».