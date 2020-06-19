Общий вестибюль станций «Каховская» и «Севастопольская» откроют в составе БКЛ
Началось строительство объединенного вестибюля для станций метро «Каховская» и «Севастопольская» в составе Большой кольцевой линии. Об этом сообщила радиостанция «Вечерняя Москва» со ссылкой на руководителя Департамента строительства города Москвы Рафика Загрутдинова.
По его словам, вестибюль «будет построен в рамках реконструкции Каховской линии метро и расположится на месте западного вестибюля станции «Каховская»».
Через новый вестибюль пассажиры смогут попасть и на «Каховскую», и на «Севастопольскую».