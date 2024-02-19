Транспорт 19 февраля 2024, 11:33 Власти Москвы предложили ввести стандарты работы курьеров РБК: дептранс Москвы планирует отслеживать передвижение курьеров по камерам РИА «Новости»

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В конце января департамент транспорта Москвы и столичный Центр организации дорожного движения встретились с ведущими компаниями сферы доставки, чтобы обсудить стандарты работы курьерских служб. Об этом сообщило РБК.

По данным источников издания, в планах московских властей — создание системы для регистрации курьеров, которая будет отслеживать их перемещения, а также введение единого экзамена по правилам дорожного движения.

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Во время встречи обсуждалась идея о нанесении номеров на сумки и униформу курьеров, которая позволила бы идентифицировать их с помощью городских камер.

Представитель дептранса сообщил, что количество курьеров растет, и их участие в дорожном движении должно быть безопасным. Ведомство предложило ввести для курьеров ограничения, аналогичные правилам для арендованных электросамокатов: соблюдение правил парковки, ограничение скорости до 25 километров в час и предоставление данных для ее регулировки в установленных медленных зонах.

Неделю назад курьер на электровелосипеде сбил на тротуаре мальчика, который возвращался из школы домой в деревне Путилково, и скрылся с места происшествия. Ребенок получил серьезные травмы.