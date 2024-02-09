Происшествия 09 февраля 2024, 17:54 Курьер на электровелосипеде сбил мальчика в Красногорске и уехал СК возбудил уголовное дело после наезда курьера на ребенка в Красногорске

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Курьер на электровелосипеде сбил на тротуаре мальчика, который возвращался из школы домой в деревне Путилково городского округа Красногорск. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Московской области

Ребенок упал, но мужчина не стал останавливаться и скрылся. Полиция начала устанавливать личность велосипедиста.

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По данным Следственного комитета, мужчина наехал на ребенка на тротуаре возле одного из домов, расположенных на улице Просторная.

«В результате наезда мальчик упал и получил повреждения», — указали в ведомстве.

В отношении курьера возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших травмирование ребенка.

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