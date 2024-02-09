09 февраля 2024, 17:54
Курьер на электровелосипеде сбил мальчика в Красногорске и уехал
СК возбудил уголовное дело после наезда курьера на ребенка в Красногорске
Курьер на электровелосипеде сбил на тротуаре мальчика, который возвращался из школы домой в деревне Путилково городского округа Красногорск. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Московской области
Ребенок упал, но мужчина не стал останавливаться и скрылся. Полиция начала устанавливать личность велосипедиста.
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По данным Следственного комитета, мужчина наехал на ребенка на тротуаре возле одного из домов, расположенных на улице Просторная.
«В результате наезда мальчик упал и получил повреждения», — указали в ведомстве.
В отношении курьера возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших травмирование ребенка.
Ранее в Петербурге самокатчик сбил 65-летнюю пенсионерку. Женщина упала на асфальт и сломала ногу. Против самокатчика возбудили уголовное дело, его рассмотрением займется Фрунзенский районный суд.
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