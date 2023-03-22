Транспорт 22 марта 2023, 08:44 Власти Крыма приостановили движение в Севастопольской бухте Власти Крыма приостановили движение в Севастопольской бухте после атак беспилотников Unsplash

Читать 360tv в

Движение катеров и паромов в Севастопольской бухте утром в среду остановлено. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя».

«Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение», — сказано в сообщении.

Реклама

На конечных остановках — площадь Нахимова и площадь Захарова — для пассажиров организовали подвижной состав для выполнения проезда на компенсационном маршруте. Дирекция об изменении в работе морского транспорта объявит в случае необходимости позже. Причину текущей ситуации жителям города не объяснили.

Реклама

Тем временем губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщил, что Черноморский флот отбил атаку морских беспилотников. По его словам, моряки вели огонь из стрелкового оружия. Кроме того, сработало ПВО. В результате случившегося военные корабли не получили повреждений.