Российские водители стали экономить на визитах в автосервис

Многие автовладельцы стали экономить на обслуживании своих авто. Как свидетельствует статистика ГИБДД, это уже отразилось на количестве ДТП по причине неисправности транспортного средства. Выход эксперты видят в повышении эффективности работы системы техосмотра.

Согласно исследованию аналитической компании Gruzdev Analyze, 39% автолюбителей будут до последнего откладывать поездку в автосервис. Как сообщила газета «Известия», 65% опрошенных собираются экономить на тюнинге и аксессуарах. Следом идет экономия на колесах и дисках (35% респондентов), кузовные проблемы, не мешающие эксплуатации, находятся на третьем месте (28%).

Больше четверти опрошенных признались, что будут покупать запчасти подешевле. Такое поведение, как считает владелец маркетплейса Автодок Владислав Соловьев, крайне опасно и может сказаться на безопасности движения.

Единственный выход, который видят эксперты, это повышение эффективности работы системы техосмотра. Вместо усложнения процедуры нужно сократить количество пунктов и сделать ее максимально доступной, считает главный редактор «За рулем» Максим Кадаков.

Часто автовладельцы сами того не подозревая совершают ошибки, которые могут нанести вред мотору и другим системам автомобиля в летнее время. Три самых распространенных из них назвали эксперты.