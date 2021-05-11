Российским водителям назвали 3 ошибки, «убивающие» двигатель летом

Часто автовладельцы сами того не подозревая совершают ошибки, которые могут нанести вред мотору и другим системам автомобиля в летнее время. Три самых распространенных из них назвали эксперты сайта «Автовзгляд».

Во-первых, важно в преддверии лета пройти ТО: заменить моторное масло, проверить уровень и состояние охлаждающей жидкости, возможно, помыть радиаторы. Выбирая моторное масло ориентироваться следует на рекомендации производителя. Антифриз рекомендуется менять через каждые 50-60 тысяч километров пробега.

Вторая частая ошибка — это пренебрежение прогревом двигателя после долгой стоянки. Летом моторное масло не так сильно загустевает, но несмотря на это не стоит забывать о расчетной рабочей температуре ДВС. Все элементы, работающие на давление масла, могут работать корректно только при рабочей температуре.

Также летом важно следить за температурой ДВС, и бережно обращаться с педалью газа. Особенно это относится к езде по пробкам, на затяжных подъемах и по бездорожью. При первых предпосылках возможного перегрева мотор нужно остановиться, заглушить его и открыть капот. Через 10-15 минут в расширительный бачок можно долить антифриз и снова запускать двигатель.

Россиянам посоветовали поторопиться с покупкой дефицитных моделей автомобилей на российском рынке. При этом снижение стоимости автомобилей не предвидится. Более того, повышение цен на авто продолжится. Например, в мае сразу семь компаний подняли цены на автомобили в России. Рост стоимости машин продолжится до конца этого года. В июне автомобили могут подорожать на 5%.