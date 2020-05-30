IKEA снова откроет магазины в Москве. Но не все

В столице заработают IKEA Теплый Стан, IKEA Ходынское Поле и Дизайн-студия IKEA Ботанический Сад.

«Магазины IKEA возвращаются к работе. А значит, возвращаетесь и вы — наши покупатели, по которым мы так соскучились!» — написано на сайте IKEA.

Однако в магазинах по этим адресам еще не работают рестораны, бистро, магазины шведских продуктов, детские комнаты и игровые зоны.

Количество людей, которые смогут одновременно находиться в помещении, будет ограничено. Это необходимо для обеспечения безопасности покупателей и соблюдения социальной дистанции в 1,5 метра. Кроме того, нужно придерживаться масочного и перчаточного режимов.

Представители компании просят посетителей оплачивать покупки банковскими картами. Они также рассказали, что помещения и предметы тщательно дезинфицируются. А всем сотрудникам каждый день измеряют температуру.

А вот IKEA Химки, IKEA Белая Дача, Дизайн-студия IKEA ТРЦ «Афимолл-сити» пока еще не готовы принимать гостей. Также не работают магазины в других регионах. Они остаются закрытыми до дальнейшего уведомления.