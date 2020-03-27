Коронавирус разгрузил московские пробки. Пешком ходить тоже стали меньше

Трафик в столице снизился на фоне ситуации с коронавирусом. Машин на московских дорогах поубавилось, пешеходов — тоже. На заправках люди предпочитают платить за бензин, не выходя из авто.

Изменения в пользовании личным и общественным транспортом изучили аналитики «Яндекс.Карт». По их оценке, уровень пробок на текущей неделе превысил шесть баллов только 26 марта. В предыдущие 14 дней все будни заторы были минимум семибалльные.

На АЗС стали чаще расплачиваться через «Яндекс.Навигатор». Этот способ оплаты позволяет не входить из машины. Скорее всего, люди, вынужденные выходить из дома, предпочитают избегать лишних контактов и ни к чему не прикасаться в общественных местах.

Данные «Яндекс.Заправок» показывают, что топливо таким образом в минувшую среду оплатили на 10% больше автолюбителей, чем в прошлую.

На прошлой неделе загрузка дорог была больше обычной по сравнению с трафиком с 10 по 16 февраля. Во вторник, 17 марта, пробки достигли девяти баллов. В навигаторе люди в два-три раза чаще простраивали маршруты к крупным продуктовым магазинам. Например, как доехать до Metro, столичных водителей интересовало в три раза чаще, чем обычно.

Трафик стал не таким плотным с 19 марта. И в последние дни он ниже привычного уровня на полбалла. В среду, 25 марта, загруженность дорог снизилась на балл.

Что касается пешеходов, то по городу они ходят меньше, если верить маршрутам из «Яндекс.Карт» и «Яндекс.Метро». Снижается процент тех, кто куда-то едет общественным транспортом. С 16 по 22 марта пассажиров в нем стало меньше на 25%, чем неделей раньше. В метро недельное количество построенных маршрутов сократилось на 45%.

В России, по последним данным, коронавирусом заразились уже более тысячи человек. Врачи не сумели помочь трем пациентам. В Москве инфицированных пока больше всего. Следующая неделя по всей стране будет нерабочей.