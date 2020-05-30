В «Сапсанах» и «Ласточках» не выявили нарушений профилактики коронавируса

Инспекторы осмотрели шесть составов поезда «Ласточка» и четыре — поезда «Сапсан», которые курсируют между Москвой и Петербургом. Поезда проверили на наличие средств индивидуальной защиты (перчаток, масок, антисептиков) и убедились, что их использует персонал, который находится в непосредственном контакте с пассажирами.

Проверяющие инспекторы также отметили, что в салонах поездов присутствуют памятки для пассажиров о необходимости соблюдения мер профилактики и защиты, о правилах поведения в поездке в условиях эпидемии, симптомах заражения COVID-19 и о мерах борьбы с инфекцией, применяемых на транспорте.

А вот складу сети «Красное и Белое» в Екатеринбурге вспышка коронавируса принесла крупный штраф. Теперь компания должна выплатить 450 тысяч рублей по решению суда. На это у компании есть 60 дней со дня вступления постановления в законную силу.