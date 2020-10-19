В России спрогнозировали снижение объема ж/д перевозок до уровня 2010 года

Железнодорожная отрасль в России сможет восстановиться после пандемии не раньше 2022 года, говорится в обзоре Национального рейтингового агентства (НРА).

При этом в 2021 году перевозки пассажиров и грузов будут ниже, чем в 2019-м, — до начала связанных с коронавирусом ограничений, пишет газета «Известия». А именно, в следующем году поездами воспользуются порядка 1,17 миллиарда человек, следует из данных обзора. Это количество на 2% меньше, чем было зафиксировано в 2019 году.

При этом в 2020-м прогнозируется падение пассажиропотока до 900–940 миллиона человек. этот показатель сопоставим уровнем 2010 года, когда было перевезено 947 миллионов пассажиров.

Как говорят в РЖД, все будет зависеть от эпидемической ситуации. При этом там отмечают, что называть точные сроки выхода на «доковидный» уровень на сегодняшний день преждевременно.

В начале октября холдинг «РЖД» презентовал прототип нового плацкартного вагона для поездов дальнего следования. Для пассажиров разработали более длинный и широкий вагон. Теперь пространства внутри стало больше на 11%. Планируется, что поезда с новыми вагонами начнут курсировать в России в 2023 году.