РЖД показали прототип новых плацкартных вагонов

Холдинг «РЖД» презентовал прототип нового плацкартного вагона для поездов дальнего следования. Для пассажиров разработали более длинный и широкий вагон. Теперь пространства внутри стало больше на 11%.

Показ прототипа проходит 2 октября на площади Павелецкого вокзала. На фотографиях можно увидеть, что в новом вагоне появились широкие спальные места, шторки и шкафы.

«Прототип выполнен в так называемом габарите „Т“ — его пространство увеличено на 11%, ширина стала больше на 28 сантиметров, а длина — на 73 сантиметра», — рассказали ранее РИА «Новости» в пресс-службе «Федеральной пассажирской компании» (дочерняя компания РЖД).

В ФПК подчеркнули, что для новых вагонов выбрали натуральные и спокойные цвета. Кроме того, все оборудование выполнено из современных материалов. В свою очередь, председатель правления РЖД Олег Белозеров отметил, что в вагонах предусмотрели не только более широкие полки, но и душевые кабины, а также отдельное место для обуви и верхней одежды пассажиров.

«Если люди располагаются рядом даже не в одном купе, а в соседних, есть возможность открыть перегородку», — сообщил Белозеров в эфире телеканала «Россия 1».

Планируется, что поезда с новыми вагонами начнут курсировать в России в 2023 году.