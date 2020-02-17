В России появятся британские светофоры. Водителям не придется стоять перед пустой «зеброй»
Как сообщили «Известия» со ссылкой на РосдорНИИ, помимо «умных» светофоров планируется приподнять зебру над землей, как это делают в других странах. Это снизит скорость движения транспортного потока и количество сбитых на переходах пешеходов.
Светофоры нового образца запрограммируют по британской системе «Дружелюбный переход». Датчики будут следить за людьми, которые идут по переходу и стоят на тротуаре перед зеброй. В будущем перебегать дорогу из-за загоревшегося красного никто не будет (он просто не включится, пока система «видит» идущего человека), а водители перестанут психовать из-за остановки перед пустой зеброй.
Система проследит, что людей ни на дороге, ни на тротуаре нет, и даст машинам зеленый свет.
Минтранс РФ уже работает над предложенными нововведениями. Изменения в ГОСТ представят уже к концу 2020 года.
В начале февраля на дорогах индийских городов установили светофоры, которые никогда не загорятся зеленым светом, если водители слишком громко сигналят.