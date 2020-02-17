В России появятся британские светофоры. Водителям не придется стоять перед пустой «зеброй»

Российские пешеходные переходы скоро обзаведутся электронными «мозгами». Их оснастят светофорами с британской системой слежения за пешеходами. Красный никогда не загорится, пока человек идет по зебре.

Как сообщили «Известия» со ссылкой на РосдорНИИ, помимо «умных» светофоров планируется приподнять зебру над землей, как это делают в других странах. Это снизит скорость движения транспортного потока и количество сбитых на переходах пешеходов.

Светофоры нового образца запрограммируют по британской системе «Дружелюбный переход». Датчики будут следить за людьми, которые идут по переходу и стоят на тротуаре перед зеброй. В будущем перебегать дорогу из-за загоревшегося красного никто не будет (он просто не включится, пока система «видит» идущего человека), а водители перестанут психовать из-за остановки перед пустой зеброй.

Система проследит, что людей ни на дороге, ни на тротуаре нет, и даст машинам зеленый свет.

Минтранс РФ уже работает над предложенными нововведениями. Изменения в ГОСТ представят уже к концу 2020 года.

В начале февраля на дорогах индийских городов установили светофоры, которые никогда не загорятся зеленым светом, если водители слишком громко сигналят.