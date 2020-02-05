В Индии полиция решила преподать водителям урок. Специальные светофоры, установленные в Мумбаи, не переключаются на зеленый, если автомобильный гудок превышает 85 децибел.

Индийские дороги постоянно стоят в пробках, а водители в стране не отличаются терпеливостью. Они постоянно гудят, требуя от машин впереди продолжать движение, напомнила газета The Guardian.

Полицейских так утомил этот шум, что они придумали систему, которая поможет восстановить тишину на светофорах. Принцип у нее довольно простой: «Сигналишь громче — стоишь дольше». Если звук выше 85 децибел, то красный свет загорится снова. И ожидание может очень сильно затянуться.

«Люди в Мумбаи гудят, даже если сигнал красный. Возможно, они думают, что смогут так быстрее проверить. Мы — полиция города — попытались что-то с этим сделать», — объяснили правоохранители свое решение и снятый на эту тему ролик.

По индексу трафика TomTom, Мумбаи — четвертый город в мире по перегруженности автомобильных дорог. Его водители проводят в пробках 65% от всего времени за рулем.