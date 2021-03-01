В ПДД сменился знак для обозначения дорожных камер

В Правилах дорожного движения появился новый знак «Фотовидеофиксация», служащий для обозначения камер на дорогах. Знак ввели постановлением правительства, которое вступило в силу 1 марта.

Новый указатель 6.22 «Фотовидеофиксация» обозначает места возможной установки стационарных или передвижных дорожных камер. Он представляет собой полноразмерный знак с камерой на белом или желтом фоне.

На трассе указатель установят на расстоянии 150-300 метров до зоны контроля камеры. Также он появится при въезде в населенные пункты.

Знак 6.22 заменит существующие таблички 8.23 «Фотовидеофиксация». Главное отличие в том, что новый знак можно будет помещать на желтом фоне. Это пригодится во время дорожных работ.

Также 6.22 можно устанавливать без привязки к другому знаку. Прежнюю табличку небольшого размера часто ставили вместе со знаком «Ограничение скорости».

Решение о введении нового знака приняли по итогам заседания Госсовета еще летом 2019 года.

Ранее на этой неделе президент Владимир Путин поддержал предложение губернатора Московской области Андрея Воробьева изменить КоАП с тем, чтобы наказывать тех, кто сваливает строительные отходы, не доезжая до свалки.