Путин поддержал идею Воробьева изменить КоАП, чтобы искать мусорящих водителей по камерам

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу губернатора Московской области Андрея Воробьева. Глава региона предложил изменить КоАП, чтобы находить и наказывать владельцев автомобилей, которые сбрасывают строительные отходы в неположенных местах.

Андрей Воробьев направил президенту документ с просьбой изменить КоАП в конце января. Он отметил, что вред окружающей среде от сброса строительных отходов в неположенных местах является одной из серьезных проблем Московской области.

Чтобы справиться с этим, с 1 июля 2021 года в Подмосковье начнет действовать новая система обращения со строительными отходами. Обеспечить ее эффективность можно только при организации автоматического контроля за перемещением грузового транспорта и оперативном привлечении нарушителей к административной ответственности.

В документе сказано, что для контроля за этим можно использовать дорожные камеры, которые фиксируют нарушение ПДД. С их помощью можно штрафовать водителей, которые незаконно перемещают строительные отходы, однако для этого нужно изменить КоАП РФ.

Подмосковье в проактивном режиме

Председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов заявил, что президент поддержал эту инициативу.

«Президент поддержал инициативу губернатора. Это лишний раз показывает, что Подмосковье работает в проактивном режиме. Губернатор думает о будущем и понимает, что надо менять законодательство, чтобы предотвращать такие нарушения», — отметил он.

Исмаилов добавил, что раньше люди могли сбрасывать строительные отходы в неположенных местах, рассчитывая остаться незамеченными и избежать наказания. Сейчас оно «будет необратимым, и это заставит задуматься тех, кто собирается выбросить мусор в лесу».

Председатель Российского экологического общества рассказал «360», что преодолеть «экологический нигилизм» в нашем обществе можно пока только санкционными мерами.

«В данном случае видеофиксация этого нарушения будут являться основанием для возбуждения административных дел. Этот инструмент как раз позволит и профилактикой заниматься, и при создании нескольких прецедентов просто нарабатывать практику. В этом случае я вижу проактивную позицию губернатора. Проактивный подход Воробьева мне очень импонирует. Я сторонник ужесточения мер ответственности за свал мусора», — заявил он.

Пока сложно сказать, как на практике будут выписываться штрафы.

«Наверное, должна быть система передачи данных. Если это фиксировать, то центр обработки данных должен быть или все это должно поступать в надзорные органы. А надзорные органы уже должны выносить вопрос о возбуждении административных дел», — сообщил эксперт.

Ежедневный контроль

Первый заместитель министра экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов рассказал «360», что правительство Подмосковья и Минэкологии подготовили ряд законов, которые утвердят порядок обращения с отходами строительства и сноса — они вступят в силу 1 марта.

«Все движение транспорта, отходов строительства, сноса и грунтов будет осуществляться через систему электронных талонов. Мы будем обеспечивать контроль передвижения этих отходов по камерам видеонаблюдения, которые установлены на дорогах общего пользования. Так мы сможем выявить те нелегальные свалки и те машины с мусором, которые ездят, определять точки, где они (свалки — прим. ред.) образуются, оперативно реагировать и оперативно выявлять нарушителей», — отметил он.

Фирсов добавил, что в Московской области разработали систему АСИК, которая позволяет вносить все данные ГРЗ региона и других субъектов. Чтобы перемещаться по Подмосковью, внесенное в базу транспортное средство должно будет получить электронный талон.

«Те транспортные средства, которые не будут получать талон и не будут в нашей системе, будут автоматически получать штраф с 1 сентября. Таким образом мы надеемся взять эту проблему под полный контроль», — отметил Фирсов.

Он уточнил, что работа с базой идет уже сейчас — в нее внесли порядка 41 компании из реестра отходопереработчиков Подмосковья. В системе каждый из них формирует еженедельные и ежедневные отчеты, в которых указывает количество транспортных средств, которые к ним поступают, а также количество и объем строительных отходов, которые привозят к ним на площадку.

«Мы смотрим те ГРЗ, которые есть, передаем нашим разработчикам камер, и они уже фиксируют движение потоков машин, как они ездят. Вследствие этого система уже дала определенные плоды: мы выяснили порядка 15 нелегальных точек, съездили туда и начинаем с надзором осуществлять работу по пресечению этой деятельности», — подчеркнул Фирсов.

Он рассказал, что система знает все места для законного сброса строительных отходов. Она отслеживает те точки, которые не входят в этот список, но где постоянно появляются машины, которые перевозят строительный мусор. Обнаружив такое место, туда отправляются с проверкой. Если незаконная свалка подтверждается, нарушителей ловят и наказывают.

Опыт, важный для всей России

Исмаилов отметил, что опыт Подмосковья в этой области важен для всей страны.

«Этот опыт прогрессивный. У Подмосковья самое большое количество объема твердых коммунальных отходов. Поэтому здесь как раз и нужно в первую очередь такие решения принимать. Пусть даже такие кардинальные и новые решения. Но они позитивно скажутся по всей России», — добавил он.

Заместитель председателя Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов также отметил, что это очень хорошая инициатива.

«Это очень хорошая инициатива — привлечение к ответственности правонарушителей в сфере охраны окружающей среды на основании материалов фото- и видеофиксации. Мы считаем, что губернатор Андрей Воробьев начинает выдвигаться в лидеры экологической повестки», — сказал он.

По его словам, если все необходимые законы и подзаконные акты будут приняты с поддержкой президента, то эффективность общественной охраны природы значительно возрастет.