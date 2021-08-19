В МВД предложили упростить процедуру техосмотра

МВД выступило с рядом послаблений в процедуре техосмотра автомобилей. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на текст протокола совещания в Минэкономики, на котором проходили обсуждения дальнейшей реформы процедуры.

Из документа следует, что МВД предлагает отказаться от проверки коррозии элементов тормозной системы, наличия повреждений тормозных трубопроводов, способности стеклоомывателя подавать жидкость в зону очистки стекла.

В министерстве также не считают необходимым проверять наличие в транспортном средстве аптечки, знака аварийной остановки и огнетушителя. Хотят отказаться и от измерения уровня выпускной системы и загрязняющих веществ в выхлопе. Кроме того, при техническом осмотре автомобиля можно будет не обращать внимание на трещины на ветровом стекле со стороны водителя.

Также предлагают отменить проверку наличия каплепадения масел и рабочих жидкостей из двигателя, коробки передач, бортовых редукторов, заднего моста, аккумулятора и наличие мест для установки государственных регистрационных знаков.

Эти меры, как отмечается, должны помочь сократить время ТО и снизить финансовую нагрузку на операторов.

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