Приобрести электронный полис ОСАГО для таксистов, молодых водителей и мотоциклистов становится все труднее. Страховые компании не заинтересованы в работе с некоторыми категориями граждан. При этом популярность покупки е-ОСАГО через вспомогательную систему с прошлого года выросла почти вдвое.

По данным агрегатора «Сравни.ру», на которые ссылается газета «Известия», система «Е-Гарант» помогает пользователю купить полис, если он не сумел сделать этого на сайте выбранного страховщика. За шесть месяцев текущего года электронных полисов ОСАГО было продано 8,8 миллиона, около одного — через «Е-Гарант». За год популярность системы выросла на 47%.

Аналитики сервиса считают, что этому есть две причины. В отдельных регионах растет число случаев «временной неработоспособности систем» страховых компаний. Помимо этого, все больше страховых агентов оформляют ОСАГО для проблемных клиентов.

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) к опубликованной статистике отнеслись с осторожностью. Рост популярности «Е-Гаранта» там связали с увеличением автопарка России и отсутствием проблем с доступностью обязательной «автогражданки».

«В системе „Е-Гарант“ представлены полисы ОСАГО 39 компаний. Это технический сервис, поэтому статистику по оформлению договоров через „Е-Гарант“ РСА не предоставляет», — сообщили в пресс-службе союза. Эксперты РСА подчеркнули, что данные неофициальных источником могут быть неверными и использоваться в целях манипуляции.

При этом руководитель движения «МотоМосква» Андрей «Проректор» Иванов утверждает, что проблемы с оформлением ОСАГО традиционны для всех без исключения байкеров независимо от возраста, модели мотоцикла и региона. Причиной тому — постоянные технические сбои на сайтах.

«У меня самостоятельное оформление так и не получилось. Сайты уверенно отказывались то запоминать напечатанное, заставляя по десятку раз вбивать одно и то же, то теряли данные полиса или диагностической карты. В итоге все вынуждены обращаться к знакомым агентам, которые берутся за оформление, постоянно подчеркивая, что испытывают сложности с оформлением и передачей полиса в компанию», — объяснил мотоциклист.

Министерство транспорта России задумало ужесточить некоторые правила фотографирования машин для техосмотра. Меру объясняют участившимися случаями подделки фотографий и их загрузки в информационную систему техосмотра ЕАИСТО МВД.