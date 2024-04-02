Общество 02 апреля 2024, 14:00 Автоэксперт Попов рассказал, что при провале на экзамене на права пересдачу придется ждать полгода

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В России с 1 апреля меняются правила сдачи экзамена на получение водительского удостоверения. Об этом сайту телеканала «Звезда» рассказал автоэксперт Дмитрий Попов.

В частности, теперь человеку придется дольше ждать пересдачи. Сначала он может использовать три попытки. Однако, если провалил их все, то для повторной — придется ждать не три месяца, как раньше, а полгода. Этот шаг направлен на то, чтобы уменьшить количество очередей в ГИБДД. Однако, есть и другая сторона. Например, что ученик забудет все, что учил.

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«Человек, когда приходит на экзамен в ГИБДД, у него обучение в автошколе уже закрыто, он приходит в ГИБДД с документом, который называется свидетельство о получении профессии водителя. И он не может в этом случае проходить дополнительное обучение в ожидании своего экзамена через шесть месяцев», — отметил Попов.

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