Перечислены предметы, которые нельзя оставлять в машине зимой

Обычная бутылка газированной воды, если ее оставить в машине на морозе, может замерзнуть. Пузырьки углекислого газа создадут давление, которое может привести к взрыву пластиковой бутылки.

Эксперты издания «АвтоВзгляд» объяснили, что может быть опасной и емкость с газировкой и со слабым алкоголем. У винной бутылки, например, может отвалиться дно. Салон машины потом придется вычищать, а характерный запах сохранится надолго.

Могут испачкать машину соленья, консервы и соусы. Непоправимый вред может нанести емкость с бытовой химией. Тем более, если она упакована в баллон под давлением. Эти жидкости расширяются на морозе и разрывают упаковку.

Холод вызывает вздутие и появление трещин в тонкой фанере. Поэтому если оставить в машине на морозе музыкальный инструмент, он испортится.

Нельзя оставлять в зимнее время в машине лекарственные препараты. Они не только потеряют полезные свойства, но могут и навредить.

В Челябинске появилась фирма по отогреву замерзших машин. Механики используют тепловые пушки, меняют свечи, масло или аккумулятор.