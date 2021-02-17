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    17 февраля 2021, 15:43

    Фирму по отогреву замерзших машин открыли в Челябинске

    Полина Петрова

    Фирму по отогреву замерзших в морозы автомобилей открыли в Челябинске. Механики используют тепловые пушки и, если необходимо, меняют у машин свечи, сообщил ОТР.

    Фирму по отогреву замерзших машин открыли в Челябинске

    Услугами специалистов часто пользуются те, кто своевременно не поменял масло или аккумулятор. Помимо прочего, среди клиентов есть те, кто редко садится за руль. Отогреть транспортное средство стоит 900 рублей. К сумме прибавляются деньги за бензин на дорогу. «Автоспасатели» выезжают на вызовы только в выходные.

    «В выходные дни, когда нет перевозок, делать добро людям — это очень даже хорошо. Ну и лишние деньги никому никогда не помешают», — пояснил механик Юрий Белослудцев.

    Когда на улице очень холодно, в день приходит до сотни заявок. В среднем за смену помочь успевают примерно 30 водителям. В зимний период компания зарабатывает до двух миллионов рублей, а в этом году может выйти и больше.