Фирму по отогреву замерзших машин открыли в Челябинске

Фирму по отогреву замерзших в морозы автомобилей открыли в Челябинске. Механики используют тепловые пушки и, если необходимо, меняют у машин свечи, сообщил ОТР.

Услугами специалистов часто пользуются те, кто своевременно не поменял масло или аккумулятор. Помимо прочего, среди клиентов есть те, кто редко садится за руль. Отогреть транспортное средство стоит 900 рублей. К сумме прибавляются деньги за бензин на дорогу. «Автоспасатели» выезжают на вызовы только в выходные.

«В выходные дни, когда нет перевозок, делать добро людям — это очень даже хорошо. Ну и лишние деньги никому никогда не помешают», — пояснил механик Юрий Белослудцев.

Когда на улице очень холодно, в день приходит до сотни заявок. В среднем за смену помочь успевают примерно 30 водителям. В зимний период компания зарабатывает до двух миллионов рублей, а в этом году может выйти и больше.