Укол как пропуск на работу. Может ли начальник заставить сделать прививку

Работодатели стали требовать от соискателей справки о вакцинации от коронавируса. Мошенники тут же начали печатать и продавать поддельные сертификаты. Воспользоваться ими — значит рискнуть деньгами и свободой.

Вакцинация от коронавируса и все, что с ней связано, что ни день обрастают новыми слухами и домыслами. Сначала были знаменитые «чипы», потом народ начал шептаться о том, что вот-вот введут ковид-паспорта. Сегодня стали поговаривать о том, что некоторые работодатели отказываются рассматривать кандидатов без справки о вакцинации, написал сайт kр.ru.

Подобные действия — грубое нарушение Трудового кодекса РФ, где сказано, что работодатель не имеет права запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения работником трудовой функции.

Однако работодатель обязан иметь данные о состоянии здоровья сотрудников, занятых на тяжелом, вредном или опасном производстве, на водопроводных сооружениях и в пищевой промышленности, а также занятых на работах, связанных с общественным питанием и торговлей, движением транспорта. Для этого проводят обязательные предварительные (при поступлении на работу) и ежегодные медицинские осмотры. Все это также указано в ТК РФ.

Ничего, что бы касалось обязательного вакцинирования от коронавируса, в законодательстве нет, подтвердил в беседе «360» независимый HR-эксперт Александр Сивогривов. Эксперт отметил, что, по его мнению, вакцинация желательна там, где работники взаимодействуют с большим количеством людей, например в сфере обслуживания. И на этот счет есть рекомендации.

С точки зрения юристов

То же сказал «360» и адвокат МКА «Князев и партнеры» Евгений Розенблат.

«В течение 2020 года было несколько разъяснений от санитарного врача РФ, Минтруда и прочих регуляторов. Общий смысл примерно следующий: по общему правилу требования от поступающих работников справок о том, что они не болеют ковидом, трудовым законодательством не предусмотрено», — пояснил эксперт.

Но, согласно некоторым нормативным актам, такой документ, скорее всего, правомерно требовать, если речь идет о приеме иностранных работников — они обязаны такой документ получить по приезде в Россию. Кроме того, отдельные регионы могут применять свои законы.

«Например, в Москве были привнесены изменения в указ мэра по коронавирусным мерам, и там обязали работодателя с определенной периодичностью проводить тестирования не менее 10% работников. Насколько это применимо к вновь поступающим работникам — вопрос дискуссионный. Но допускаю, что в отдельных случаях некоторые вакансии могут иметь повышенные требования работодателей», — сказал адвокат.

Хотя по общему правилу медобследования, тестирования на коронавирус нет, в некоторых организациях это требование было включено работодателем. Такие меры можно обосновать тем, что в условиях сложившейся эпидемической обстановки данное требование вполне разумно.

«Сделать вакцинацию обязательной и тотальной работодатель не может. Можно принять локальный акт и рекомендовать с определенной периодичностью тестирования на коронавирус, но тут нужно получить согласие работников о том, что они не возражают против такой процедуры», — уточнил Евгений Розенблат.

Липа в Сети

Многие решают вопрос с требованием привиться так же, как и с ковид-паспортами: покупают подделку.

Тем более что за липовыми справками далеко ходить не надо. В Сети можно найти сертификат о вакцинации, медицинский отвод от прививки, справку об эпидокружении, их даже готовы привезти к нужному метро.

Источник фото: телеканал «360»

Там же продают справки для детей, студентов и взрослых на все случаи жизни — от медицинских анализов до медосмотров. Но адвокат Евгений Розенблат предупредил, что приобретение поддельных документов является уголовным преступлением. Статья 327 УК РФ так и называется: «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».

«Использование заведомо подложного документа наказывается штрафом либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев», — уточнил юрист.