В ГИБДД назвали 3 главных правила безопасного обгона зимой

Для автомобилистов зимняя дорога полна сюрпризов. Снег может скрывать разметку, а снежная пыль от впереди едущей машины ухудшает видимость, поэтому во время обгона водителя поджидает немало опасностей. В ГИБДД выпустили памятку по безопасному выполнению этого маневра.

Первое правило — чем меньше времени водитель авто проведет на встречной полосе движения, тем безопаснее маневр, сообщила газета «Известия».

Второе правило — при выходе на встречку нужно иметь запас в скорости. Это значит, что разгон необходимо выполнять еще до выезда на встречную полосу, используя запас дистанции до машины, едущей впереди.

Третье правило — нужно незамедлительно отказаться от маневра обгона в случае изменения дорожной ситуации.

Эксперты поддержали памятку ГИБДД, но также отметили, что в рекомендациях учтены не все нюансы, о которых должен знать водитель.

Водители смогут обжаловать штрафы за нарушения, зафиксированные камерами, на портале госуслуг. Для этого понадобится оформить электронную подпись в МФЦ. Нововведение сэкономит время, говорят в Госдуме, ездить в ГИБДД с заявлением станет не нужно, ответ придет в течение 30 дней. Правда, не исключено, что водителей просто пригласят на разбор в ГАИ.