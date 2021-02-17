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    17 февраля 2021, 00:04

    Задержки вылетов самолетов начались в аэропортах Москвы

    Анатолий Минкин

    Московские аэропорты отменили 15 и задержали 29 рейсов. Такие данные привел сервис «Яндекс. Расписание».

    Задержки вылетов самолетов начались в аэропортах Москвы

    Лидером по количеству задержек и отмен вылетов самолетов стал аэропорт «Домодедово». Шесть рейсов отменили, задержали 19 бортов.

    Во «Внуково», отменили вылет самолетов и задержали еще пять рейсов. В Шереметьево схожая ситуация: четыре отмены и пять задержек.

    Данные по аэропорту Жуковский в сервисе не представлены. На онлайн-табло на сайте воздушной гавани про задержки или отмены не говорится.

    Причины с отравлением самолетов из аэропортов российской столицы неизвестны. По данным «Яндекс. Погоды», в данный момент Москву окружает снежный циклон. Под его воздействие попадают основные аэропорты столицы.

    Сегодняшний снегопад уже привел к тому, что вечером на дорогах города пробки достигли рекордных 10 баллов. Часть Садового кольца просто прекратила движение на некоторое время.