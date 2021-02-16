Москва встала в 10-балльных пробках

Дорожное движение в Москве практически остановилось. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», заторы на дорогах достигли 10 баллов.

Самые серьезные затруднения на Садовом кольце. От Земляного Вала до Таганки с выездом через Гончарный проезд на Котельническую набережную.

Ситуация внутри Бульварного кольца чуть получше. Медленно, но можно проехать по Моховой, Знаменке и Китайгородскому проезду. Кремлевскую набережную лучше объехать, там затор очень серьезный.

На Третьем транспортном кольце большие заторы — в восточной и западной частях. Серьезная пробка собралась на подъезде к Лефортовскому тоннелю и при съезде со Звенигородского шоссе.

Источник фото: «Яндекс.Пробки»

На МКАД еще остались «зеленые» участки, которые можно проскочить без проблем. Но тяжело съехать на Каширское шоссе, Лермонтовский проспект и Новорязанское шоссе.

Тяжелую дорожную ситуацию можно объяснить снегопадами. Столицу опять накрыл мощный циклон. Сервис «Яндекс.Погода» сообщил, что в ближайшие два часа осадки не прекратятся.