Москва встала в 10-балльных пробках
Дорожное движение в Москве практически остановилось. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», заторы на дорогах достигли 10 баллов.
Самые серьезные затруднения на Садовом кольце. От Земляного Вала до Таганки с выездом через Гончарный проезд на Котельническую набережную.
Ситуация внутри Бульварного кольца чуть получше. Медленно, но можно проехать по Моховой, Знаменке и Китайгородскому проезду. Кремлевскую набережную лучше объехать, там затор очень серьезный.
На Третьем транспортном кольце большие заторы — в восточной и западной частях. Серьезная пробка собралась на подъезде к Лефортовскому тоннелю и при съезде со Звенигородского шоссе.
На МКАД еще остались «зеленые» участки, которые можно проскочить без проблем. Но тяжело съехать на Каширское шоссе, Лермонтовский проспект и Новорязанское шоссе.
Тяжелую дорожную ситуацию можно объяснить снегопадами. Столицу опять накрыл мощный циклон. Сервис «Яндекс.Погода» сообщил, что в ближайшие два часа осадки не прекратятся.