Подорожание топлива может обойтись перевозчикам в 70 млрд рублей

Дополнительные расходы авиакомпаний из-за роста цен на авиакеросин в 2021 году могут составить около 70 миллиардов рублей. Такую оценку сделали в S7 Group.

Стоимость топлива с начала 2021 года в крупнейших аэропортах страны выросла примерно на 20%, следует из данных Росавиации. Как сообщила газета «Известия», ФАС для стабилизации ситуации предложила перевозчикам при закупке керосина применять биржевые и внебиржевые индикаторы. Также предложено повысить ликвидность биржевых торгов топливом.

Об этом сказано в письме Минтранса в адрес Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). Ведомство просит АЭВТ рассмотреть предложения ФАС.

Предложенное антимонопольной службой формульное ценообразование, как считают эксперты, позволит перевозчикам сгладить ценовые риски при приобретении авиакеросина.

О том, что в большинстве российских аэропортов выросла стоимость авиакеросина стало известно еще в марте. Уже тогда топливо обходилось перевозчикам дороже в среднем на 6-9%. Скачок цен, как прогнозировали эксперты, мог отразиться и на стоимости билетов.