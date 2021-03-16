Стоимость авиакеросина выросла в России

В большинстве российских аэропортов выросла стоимость авиакеросина. Теперь топливо обходится перевозчикам дороже в среднем на 6-9%. Эксперты предупредили, что скачок цен может отразиться и на стоимости билетов.

Топливозаправочный оператор «Лукойл-Аэро» увеличил цену на авиатопливо сразу в 20 аэропортах страны. Подорожание произошло в период с 5 по 16 марта, сообщила газета «Известия». Стоимость топлива выросла на 7% в Екатеринбурге, Самаре и Тюмени, а в Архангельске подорожание составило 8%. Начиная с 11 марта цены повысил также «Базовый авиатопливный оператор». Авиатопливо стало стоить дороже на 9% в аэропортах Краснодара, Сочи, Анапы и Геленджика.

Рост стоимости подтвердили сотрудники Smartavia и «Уральских авиалиний». По словам первого перевозчика, ситуация на рынке топлива продолжает оставаться нестабильной. Это может привести к негативным последствиям в мае–июне. Кроме того, непосредственное значение имеют мировые цены на нефть.

Представитель Red Wings отметил, что подорожание авиатоплива может сказаться на ценах на билеты. При этом перевозчики ограничены в своих возможностях перекладывания роста цен керосина на пассажиров. Сотрудник авиакомпании пояснил, что люди просто не смогут платить за билеты больше.