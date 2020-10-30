Производство автомобилей в России упало на четверть

Продажи новых машин в России за девять месяцев 2020 года сократились на 13,6%, а производство упало на 25%.

Об этом в ходе совещания по автопрому с главой Минпромторга Денисом Мантуровым рассказал директор департамента автомобильной промышленности Денис Пак.

«Российский рынок по результатам девяти месяцев 2020 года составил один миллион 150 тысяч автомобилей, что на 13,6% меньше показателя прошлого года. Производственный сектор также демонстрирует отрицательную динамику. Сейчас это —25% за девять месяцев», — отметил Пак. Его слова приводит ТАСС.

При этом он добавил, что в большей степени такое сокращение связано с приостановкой производства из-за коронавирусных мер.

В начале октября стало известно, что правительство России собирается направить в 2021 году 14,9 миллиарда рублей на поддержку спроса на продукцию автопрома. В частности, на льготное автокредитование в следующем году будет направлено 11,1 миллиарда рублей. В рамках этой программы покупатель имеет право на скидку на авансовый платеж в размере 10% стоимости автомобиля, и 25% для Дальнего Востока.