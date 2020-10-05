Поддержка спроса на отечественное авто в 2021 году обойдется властям в 14,9 млрд рублей

Российское правительство собирается направить в 2021 году 14,9 миллиарда рублей на поддержку спроса на продукцию автопрома. Это следует из законопроекта о бюджете, сейчас его рассматривают в Госдуме.

Как пишет газета «Коммерсант», в частности, на льготное автокредитование в следующем году будет направлено 11,1 миллиарда рублей. Покупатель имеет право в рамках этой программы на скидку на авансовый платеж в размере 10% стоимости автомобиля, и 25% для Дальнего Востока.

В текущем году господдержка изначально должна была составить 12,5 миллиарда рублей, но фактически благодаря дополнительным решениям правительства на льготные автокредиты и лизинг в течение 2020 года было выделено 33 миллиарда рублей, указано в материале.

Как надеются представители лизинговых компаний, в 2021 году правительство будет действовать аналогичным образом, иначе выделенных денег не хватит и на шесть месяцев работы программ.

Чтобы поддержать отечественный автопром и население, необходимо отменить транспортный налог на машины российского производства. С таким предложением еще в августе выступил депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов. Парламентарий направил соответствующее письмо главе Минфина Антону Силуанову.