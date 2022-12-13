Важное 13 декабря 2022, 14:59 Участок трассы М-12 от Москвы до Арзамаса запустят в сентябре 2023 года — Хуснуллин Вице-премьер Хуснуллин: в сентябре 2023 года откроют 400-километровый участок трассы М-12

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В сентябре следующего года откроют один из участков трассы М-12, заявил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин. Он уточнил, что речь идет о 400-километровом промежутке дороги от Москвы до Арзамаса.

Днем 13 декабря президент Владимир Путин принял участие в церемонии открытия новых участков автомобильных дорог. Зампред правительства Марат Хуснуллин дорожил главе государства, что строители подготовили отрезки трассы во Владимирской области, а также на участках Пермь-Екатеринбург и Екатеринбург-Тюмень. По его словам, отрезок М-12 во Владимирской области позволит автомобилистам объехать несколько населенных пунктов, включая города Петушки и Лакинск, сообщили «Известия».

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Глава «Автодора» Вячеслав Петушенко рассказал, что участок М-12 от Москвы до Арзамаса планируют открыть к сентябрю 2023 года. По его словам, отрезки дороги будут вводить в эксплуатацию по мере готовности, сообщил «Коммерсант».

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В Мытищах 13 декабря открыли развязку, соединившую улицу Фрунзе с Ярославским шоссе. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что это очень важно для логистики и развития города в целом.