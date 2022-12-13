Подмосковье 13 декабря 2022, 14:50 «Новое дыхание для города». Губернатор Воробьев — о появлении развязки в Мытищах Губернатор Подмосковья Воробьев: появление развязки в Мытищах даст городу второе дыхание Пресс-служба губернатора Московской области

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал «очень долгожданным» строительство развязки в Мытищах, соединяющей улицу Фрунзе с Ярославским шоссе. Обращаясь к президенту Владимиру Путину, он выразил радость по поводу того, что город получит «второе дыхание».

«В Мытищах были ограничены въезд и выезд. Сейчас растущий город получает второе дыхание — точнее, третье, наверное, можно сказать, потому что три выезда и въезда будет», — отметил губернатор Подмосковья.

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Андрей Воробьев добавил, что «Ярославка постоянно расширяется и модернизируется» благодаря федеральному проекту и именно поэтому построить развязку было так необходимо.

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«Для нас это очень важно, для логистики. Вы в своем выступлении сказали, что ведь во многом магистральные, федеральные, региональные дороги, переезды, которые мы строим десятками, в конечном счете влияют на качество жизни, на рабочие места, на приход новых компаний», — добавил Воробьев.

Развязку начали строить в 2020 году. В активной фазе работ участвовали около 200 дорожников, которые трудились в две смены. После того как движение откроется, между Мытищами и федеральной автодорогой наладится полноценное транспортное сообщение. Развязка обеспечит дополнительный выезд на Ярославку, позволит перераспределить потоки транспорта в центре города. Ожидается, что изменения коснутся 260 тысяч жителей.

Владимир Путин принял участие в церемонии ввода в строй новых и отремонтированных участков дорог, среди которых и упомянутая развязка, сегодня, 13 декабря.