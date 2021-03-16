Участок «оранжевой» ветки московского метро закроют до 2 апреля

Движение поездов между станциями «Беляево» и «Новые Черемушки» на «оранжевой» ветке столичного метро остановят с 20 марта по 2 апреля. Там будут прокладывать тоннель Большой кольцевой линии (БКЛ) и строить будущую станцию «Воронцовская». Об этом сообщил дептранс Москвы в Telegram.

«Для вас будут работать автобусы КМ, но чтобы поездки проходили комфортнее, для дороги в центр пользуйтесь Бутовской и Серпуховско-Тимирязевской линиями. Автомобилистам: чтобы наземный транспорт мог ехать быстрее, в районе закрытых станций будет действовать ряд ограничений», — говорится в сообщении ведомства.

Источник фото: сайт дептранса Москвы

Станция «Воронцовская» предоставит 350 тысячам жителей районов Обручевский, Черемушки и Коньково новые варианты поездок, дорога до Зюзина и проспекта Вернадского для них станет на 20 минут короче, а на станции «Калужская» станет свободнее на 40%.

По данным департамента транспорта, после полного ввода БКЛ «оранжевая» ветка метро разгрузится на 15-18% и на 6% освободится улица Обручева, так как некоторые автомобилисты будут ездить на метро.