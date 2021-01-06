Участок Калужско-Рижской московского метро временно закроют

Движение поездов московского метро на участке от станции «Беляево» до «Новых Черемушек» Калужско-Рижской линии (оранжевая ветка) с 23 января по 7 февраля остановится. Об этом сообщил на своем канале в Telegram столичный департамент транспорта.

В ведомстве пояснили, что это связано с прокладкой тоннеля для Большой кольцевой линии. Несколько дней поезда будут курсировать от станции «Новые Черемушки» в центр и от «Беляево на юг.

Для удобства пассажиров по маршруту между станциями «Беляево», «Калужская» и «Новые Черемушки» запустят бесплатные автобусы КМ.



Пассажирам также рекомендовали воспользоваться Бутовской и Серпуховско-Тимирязевской линиями. Другие альтернативные маршруты на закрытом участке вам помогут построить дежурные инспекторы ЦОМП.

Большую кольцевую линию московского метро начали строить в 2011 году. Зимой 2018-го открылся первый участок от «Делового центра» до «Петровского парка». Полностью замкнуть кольцо должны в 2023 году.