«У меня машина будет квартиру снимать?» Сочинцам подняли цену за парковку в 10 раз

Жильцам ЖК «Жемчужина-2» в Сочи подняли цену за парковку в 10 раз — до 20 тысяч рублей. Своим негодованием они поделились во «ВКонтакте».

В подъезде жилого комплекса появились объявления о росте стоимости парковки с 1 июня. Теперь вместо двух тысяч придется платить 20 тысяч. Причина — «в связи с ростом цен на недвижимость и аренду».

«Я сначала подумала, это какой-то прикол, но их развесили по всему подъезду. По ходу, это не прикол <…>. У меня что, машина будет квартиру снимать?» — негодовала местная жительница.

Источник фото: «ВКонтакте»

Теперь владельцы квартир в «Жемчужине-2» не знают, где оставлять свои автомобили. Такую же сумму они платят за детский садик.

Ранее каждый четвертый житель Санкт-Петербурга надумал отказаться от машины из-за сложности с парковкой в городе. Другие жители Северной столицы решили продать авто из-за расходов на парковки, штрафы и техосмотр. Также петербуржцы назвали другие виды транспорта более удобными, нежели авто.