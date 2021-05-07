Каждый четвертый петербуржец надумал отказаться от машины

Каждый четвертый житель Санкт-Петербурга надумал отказаться от машины из-за парковок. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на результаты опроса Ситимобил и ResearchMe.

Около 10% опрошенных петербуржцев устраивает ситуация с парковками в городе. Более 20% местных жителей считают, что число платных стоянок необходимо сократить. Еще 40% полагают, что во дворах и в центре количество мест для автомобилей нужно контролировать. А 6% респондентов захотели увидеть в Северной столице больше платных парковок.

Каждый четвертый опрошенный упомянул сложности с парковкой в городе, и это оказалось причиной отказа от использования и покупки личного транспорта. Более 35% опрошенных заявили, что думают отказаться от машины из-за расходов на парковки, штрафы и техосмотр. Еще около 20% петербуржцев назвали другие виды транспорта более удобными, нежели авто. Свыше 70% участников опроса готовы отказаться от использования своего автомобиля при определенных условиях.

При этом среди петербуржцев 72% готовы арендовать электросамокаты, если они окажутся рядом. Почти каждый десятый горожанин добирался бы на них до остановок, а для 17% самокаты были бы единственным видом транспорта для поездок на работу или учебу. Еще 20% готовы ездить на самокатах на небольшие расстояния, то есть в пределах района.