Тверскую улицу перекрыли в обе стороны из-за пожара

Тверскую улицу перекрыли в обе стороны из-за крупного пожара в центре Москвы. В ЦОДД просят жителей города пока воздержаться от поездок в центр.

Тверская улица сейчас перекрыта от Триумфальной площади до Бульварного кольца. Об этом ЦОДД сообщил в Twitter. Кроме того, движение частично перекрыли на Старопименовском переулке.

ЦОДД предупреждает, что движение осложнено и на прилегающих улицах.

Из-за перекрытий автобусы №м1, 101, 904 в районе Тверской улицы временно ходят по измененным маршрутам.

Пожар в историческом здании на Тверской начался в 13:56 2 июля. Загорелось помещение на втором этаже, сейчас огнем охвачено уже шесть. Площадь пожара составляет 300 квадратных метров. Огонь удалось локализовать.

Здание, где произошел пожар, нежилое. Оно находилось на реконструкции. ТАСС со ссылкой на источник передает, что причиной возгорания могли стать нарушения техники безопасности, в том числе противопожарных требований при ремонтных работах.

В тушении задействованы 188 человек и 61 единица техники.