Квартира вспыхнула в центре Москвы. Видео с места

В центре Москвы загорелась квартира. Пожар произошел на втором этаже старинного дома на Тверской улице. «360» публикует первые кадры с места происшествия.

На видео — люди в спешке проходят мимо загоревшегося дома, освобождая место первым прибывшим пожарным.

Как сообщил «360» источник в экстренных службах, всего на место приехали 12 пожарных расчетов.

«Пожар на втором этаже, шестиэтажного дома (находится на реконструкции) предположительно на площади 50 кв. м. Предварительно пострадавших нет», — заявили «360» в МЧС.

Подробности происшествия выясняются.