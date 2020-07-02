02 июля 2020, 14:23
Квартира вспыхнула в центре Москвы. Видео с места
В центре Москвы загорелась квартира. Пожар произошел на втором этаже старинного дома на Тверской улице. «360» публикует первые кадры с места происшествия.
На видео — люди в спешке проходят мимо загоревшегося дома, освобождая место первым прибывшим пожарным.
Как сообщил «360» источник в экстренных службах, всего на место приехали 12 пожарных расчетов.
«Пожар на втором этаже, шестиэтажного дома (находится на реконструкции) предположительно на площади 50 кв. м. Предварительно пострадавших нет», — заявили «360» в МЧС.
Подробности происшествия выясняются.