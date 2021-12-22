ЦОДД назвал самый загруженный день на дорогах Москвы перед Новым годом

Пробки на московских дорогах к вечеру четверга, 23 декабря, достигнут 10 баллов. Основные заторы ожидаются в центре, на Третьем транспортном кольце и МКАД. Такой прогноз Центра организации дорожного движения (ЦОДД) привел департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале.

В ведомстве объяснили, что на дорожную ситуацию сильно повлияет гололедица, временные ограничения, строительные и дорожные работы. Кроме того, москвичи после работы посещают торговые центры для закупки продуктов на праздничный стол и подарки для друзей и близких.

«Мы рекомендуем сделать выбор в пользу общественного транспорта: метро, МЦК, МЦД, автобусов и трамваев. Так вы сможете сэкономить полтора-два часа в дороге», — говорится в сообщении ЦОДД.

На этой неделе 10-балльные пробки в российской столице зафиксировали вечером 20 декабря. Виновниками коллапса назвали обильный снегопад и предпраздничные поездки по магазинам.

Средняя скорость движения машин составляла около 22 километров в час. Общественный транспорт, благодаря выделенным полосам, ехал немного быстрее. Кроме того, быстро проехать по Москве мешали дорожные на работы на 85-м и 90-м километрах МКАД, у дома 198 на проспекте Мира, на Рижской и Лужнецкой эстакадах Третьего транспортного кольца, а также у дома 45 на Волгоградском проспекте.