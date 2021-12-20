Предпраздничные 10 баллов. Москва встала в пробках из-за снега и охотников за подарками

В понедельник уже в 17:00 пробки на дорогах составляли девять баллов, а к 18:30 достигли всех 10 баллов. Госавтоинспекция предупредила, что в ближайшие часы ситуация не изменится. Виновниками коллапса назвали снег и предпраздничные поездки в торговые центры.

На личных автомобилях получается ехать со средней скоростью всего 22 километра в час, на автобусах передвижение чуть быстрее. Самая тяжелая ситуация сложилась на МКАД, Третьем транспортном кольце, Садовом кольце и в центре города. Время в пути из центра в период с 17:30 до 18:30 в среднем выросло на 25 минут, после 18:30 оно будет дольше на 35 минут и больше.

Помимо снегопада и большого количества желающих попасть в ТЦ, пробки спровоцировали и строительные работы, которые ограничили движение. Сейчас они ведутся на 85-м и 90-м километрах МКАД, у дома 198 на проспекте Мира, на Рижской и Лужнецкой эстакадах ТТК, а также у дома 45 на Волгоградском проспекте.

Помимо этого, с 18 декабря ограничено в движении несколько участков Киевского шоссе. В частности, полностью перекрыто движение на съезде с основного хода трассы в сторону центра — на боковой проезд напротив Центральной улицы в Румянцеве. Также введены ограничения на участке шоссе в районе владения 1б в поселении Московский и на съезде на улицу Академика Корнилова.

К 18:30 ситуация усложнилась и пробки достигли 10 баллов. Весь центр столицы покраснел.

Когда станет легче

В ГАИ не исключили, что свободнее на дорогах может стать после 20:00. Пока жителям Москвы рекомендовали пересесть на городской транспорт.

В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы ранее предупредили, что пробки в девять-десять баллов будут сохраняться по вечерам в последние недели декабря. Тенденция начала наблюдаться с минувшей среды, 15 декабря.

В ЦОДД обратили внимание, что заторы провоцируют рост курьерских доставок и мелкие аварии. По мнению аналитиков департамента, 30 декабря и в канун Нового года дорожная обстановка может стать лучше, но только не возле торговых центров. В первые дни 2022 года пробки, по прогнозу, будут не больше двух баллов.

В преддверии новогодних пробок эксперты исследования «Авито Авто» выяснили, что россияне, которые оказались в дорожном плену, чаще всего развлекают себя тем, что сидят в соцсетях или слушают радио.