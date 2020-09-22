Цены на бензин снизились на 2-3% впервые за полгода

Впервые с конца апреля оптовые цены на автомобильное топливо в России снизились на 2-3%. Больше всего за минувшую неделю подешевел Аи-92. В опте его стоимость упала на 908 рублей за тонну, на бирже — на 852 рубля. Пока на АЗС его розничная цена уменьшилась в среднем на три копейки. Но не во всех регионах.

Опрошенные эксперты сообщили газете «Известия», что это временная ситуация, связанная с колебаниями котировок, завершением сезона повышенного спроса и ремонтом на некоторых НПЗ. Возможно, владельцы АЗС ради компенсации сокращения объемов продаж продолжат снижение цен. По итогам года ожидается подорожание топлива в пределах инфляции до минус 1,5 п. п.

По данным Refinitiv Oil Research, представленным изданию, за неделю цена Аи-95 в опте снизилась на 682 рубля до 49 091 рубля за тонну. На бирже снижение составило 374 рубля за тонну до 49 116 рублей.

Оптовые цены на дизельное топливо снизились на 367 рублей до 43 086 рублей за тонну. Биржевая стоимость уменьшилась на 242 рубля, до 43 206 рублей за одну тонну.

На заправках цена Аи-92 не изменилась, оставшись на уровне 43,53 рубля за литр. Эта марка подешевела только в Южном федеральном округе — на шесть копеек.

Снижение на Аи-95 на две копейки было зафиксировано в Южном и Приволжском Федеральных округах. Стоимость «дизеля» в целом по стране не изменилась.

Руководитель отдела анализа акций ГК «Финам» Игорь Додонов напомнил изданию о существенном росте спроса на топливо из-за закрытых в условиях пандемии границ. По его данным, российские нефтяники достигли максимальных за последние пять лет поставок топлива на внутренний рынок.

После окончания сезона отпусков снизился спрос на бензин в условиях избыточного предложения, что и стало причиной небольших ценовых колебаний.

Президент Независимого топливного союза Павел Баженов предсказал эпоху сниженного спроса, которая снизит цены на оптовом рынке. По его мнению, уменьшение стоимости топлива является временной ситуацией. До сезона высокого спроса еще более полугода и сейчас многие НПЗ встали на плановый ремонт.

Несколькими днями ранее стало известно, что мировые цены на нефть эталонных марок увеличились на фоне сведений о снижении запаса этого энергоносителя в США.